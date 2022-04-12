Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

12 апреля в Самарской области выявлено 220 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 42 в г. Самаре
- 54 в г. Тольятти
- 15 в Сергиевском районе
- 11 в г. Сызрань
- 10 в Безенчукском районе
- 10 в г. Отрадный
- 9 в г. Чапаевск
- 8 в Пестравском районе
- 6 в Клявлинском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в г.Новокуйбышевск
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Елховском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Волжском районе