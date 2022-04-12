Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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12 апреля в Самарской области выявлено 220 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 42 в г. Самаре

- 54 в г. Тольятти

- 15 в Сергиевском районе

- 11 в г. Сызрань

- 10 в Безенчукском районе

- 10 в г. Отрадный

- 9 в г. Чапаевск

- 8 в Пестравском районе

- 6 в Клявлинском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в г.Новокуйбышевск

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Елховском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Волжском районе