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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 апреля 2022 17:52
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В Самаре за сутки заболели 145 человек.

9 апреля в Самарской области выявлено 303 случая коронавирусной инфекции:

- 145 в г. Самара
- 48 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Челно-Вершинском районе
- 8 в Борском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в Клявлинском районе
- 7 в Волжском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сызранском районе

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