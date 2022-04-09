Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

136

9 апреля в Самарской области выявлено 303 случая коронавирусной инфекции:



- 145 в г. Самара

- 48 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Челно-Вершинском районе

- 8 в Борском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в Клявлинском районе

- 7 в Волжском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сызранском районе