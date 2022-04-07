Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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7 апреля география распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Самарской области выглядит следующим образом:



- 91 в г. Самара

- 30 в г. Тольятти

- 19 в Богатовском районе

- 18 в г. Сызрань

- 14 в Безенчукском районе

- 12 в Красноярском районе

- 11 в Похвистневском районе

- 11 в Большечерниговском районе

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Кошкинском районе

- 9 в Волжском районе

- 9 в Борском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Кинельском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в г. Отрадный

- 5 в г. Чапаевск

- 5 в г. Кинель

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе