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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

7 апреля 2022 15:07
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В Самаре за сутки заболел 91 человек.

7 апреля география распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Самарской области выглядит следующим образом:

- 91 в г. Самара
- 30 в г. Тольятти
- 19 в Богатовском районе
- 18 в г. Сызрань
- 14 в Безенчукском районе
- 12 в Красноярском районе
- 11 в Похвистневском районе
- 11 в Большечерниговском районе
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Кошкинском районе
- 9 в Волжском районе
- 9 в Борском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Кинельском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Отрадный
- 5 в г. Чапаевск
- 5 в г. Кинель
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе

Теги: Коронавирус

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