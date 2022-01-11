Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 января в регионе подтверждено 208 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 70 в г. Самара
- 59 в г. Тольятти
- 16 в г. Сызрань
- 8 в Нефтегорском районе
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 7 в г. Отрадный
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Кинель
189 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 202503 случая коронавируса.
Скончались 6446 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 33, 67, 82, 87, 92 лет;
мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 69, 74, 83 лет;
мужчина 76 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 201,88, по стране - 217,59.
Коэффициент летальности в области - 3,18, в стране - 2,97.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7930, нарастающим итогом 5053571.
Фото: оперштаб СО