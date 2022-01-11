Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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11 января в регионе подтверждено 208 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 70 в г. Самара

- 59 в г. Тольятти

- 16 в г. Сызрань

- 8 в Нефтегорском районе

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 7 в г. Отрадный

- 6 в Сергиевском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Кинель

189 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 202503 случая коронавируса.



Скончались 6446 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 33, 67, 82, 87, 92 лет;

мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 69, 74, 83 лет;

мужчина 76 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 201,88, по стране - 217,59.

Коэффициент летальности в области - 3,18, в стране - 2,97.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7930, нарастающим итогом 5053571.

Фото: оперштаб СО