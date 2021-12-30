Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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30 декабря в регионе подтверждено 397 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 151 в г. Самара

- 150 в г. Тольятти

- 18 в г. Сызрань

- 12 в г. Жигулевск

- 11 в Красноярском районе

- 6 в г.Новокуйбышевск

- 6 в г. Октябрьск

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в г. Чапаевск

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Приволжском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Сызранском районе

358 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 199648 случаев коронавируса.

Скончались 6255 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщины 60, 67, 73 лет, мужчины 66, 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 77 лет;

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 63, 83 лет, мужчины 74, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 48, 68, 70, 70 лет;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 195,9, по стране - 210,92.

​​Коэффициент летальности в области - 3,13, в стране - 2,94.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8492, нарастающим итогом 4927405.

Фото: оперштаб СО