Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

30 декабря в регионе подтверждено 397 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 151 в г. Самара
- 150 в г. Тольятти
- 18 в г. Сызрань
- 12 в г. Жигулевск
- 11 в Красноярском районе
- 6 в г.Новокуйбышевск
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в г. Чапаевск
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Приволжском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Сызранском районе
358 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 199648 случаев коронавируса.
Скончались 6255 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщины 60, 67, 73 лет, мужчины 66, 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 77 лет;
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 63, 83 лет, мужчины 74, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 48, 68, 70, 70 лет;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 195,9, по стране - 210,92.
Коэффициент летальности в области - 3,13, в стране - 2,94.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8492, нарастающим итогом 4927405.
Фото: оперштаб СО