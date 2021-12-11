Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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11 декабря в регионе подтверждено 733 случая новой коронавирусной инфекции:

- 283 в г. Самара

- 248 в г. Тольятти

- 25 в Борском районе

- 21 в г. Чапаевск

- 20 в Шигонском районе

- 20 в г. Сызрань

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 15 в Красноярском районе

- 15 в Волжском районе

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в г. Кинель

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в Нефтегорском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в г. Отрадный

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Елховском районе

686 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5854 человека (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 63, 74, 84, 85 лет, женщины 79, 79, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 62, 73, 79, 79, 81, 83, 89 лет, мужчины 69, 72, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 45 лет, женщины 56, 69 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием;

женщины 65, 72, 79, 85 лет;

женщина 73 лет, мужчина 53 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

мужчина 55 лет;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 183,34, по стране - 197,5.

​​Коэффициент летальности в области - 3,1, в стране - 2,89.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 16382, нарастающим итогом 4673988.

Фото: оперштаб СО