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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

11 декабря 2021 14:28
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В Самаре за сутки заболели 283 человека.

11 декабря в регионе подтверждено 733 случая новой коронавирусной инфекции:

- 283 в г. Самара
- 248 в г. Тольятти
- 25 в Борском районе
- 21 в г. Чапаевск
- 20 в Шигонском районе
- 20 в г. Сызрань
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 15 в Красноярском районе
- 15 в Волжском районе
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в г. Кинель
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в Нефтегорском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Елховском районе
686 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5854 человека (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 63, 74, 84, 85 лет, женщины 79, 79, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 62, 73, 79, 79, 81, 83, 89 лет, мужчины 69, 72, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 45 лет, женщины 56, 69 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 70 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием;
женщины 65, 72, 79, 85 лет;
женщина 73 лет, мужчина 53 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
мужчина 55 лет;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 183,34, по стране - 197,5.
​​Коэффициент летальности в области - 3,1, в стране - 2,89.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 16382, нарастающим итогом 4673988.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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