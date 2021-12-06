Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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6 декабря в регионе подтверждено 865 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 413 в г. Самара

- 291 в г. Тольятти

- 42 в Волжском районе

- 41 в г. Сызрань

- 29 в г. Новокуйбышевск

- 9 в г. Кинель

- 8 в г. Чапаевск

- 6 в г. Жигулевск

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Исаклинском районе

781 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 84 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Скончались 5698 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 54, 61, 70 лет, женщины 69, 77, 83, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 59, 61, 62, 70, 71, 77, 79, 87 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 45, 65, 68, 76 лет;

женщины 49, 58, 72, 73, 80, 82, 83, 90, 93 лет;

женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием;

женщина 60 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 178,45, по стране - 193,47.

​​Коэффициент летальности в области - 3,08, в стране - 2,87.



​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15359, нарастающим итогом 4599373.

Фото: оперштаб СО