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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

6 декабря 2021 14:39
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В Самаре за сутки заболели 413 человек.

6 декабря в регионе подтверждено 865 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 413 в г. Самара
- 291 в г. Тольятти
- 42 в Волжском районе
- 41 в г. Сызрань
- 29 в г. Новокуйбышевск
- 9 в г. Кинель
- 8 в г. Чапаевск
- 6 в г. Жигулевск
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Исаклинском районе
781 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 84 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5698 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 54, 61, 70 лет, женщины 69, 77, 83, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 59, 61, 62, 70, 71, 77, 79, 87 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 45, 65, 68, 76 лет;
женщины 49, 58, 72, 73, 80, 82, 83, 90, 93 лет;
женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы, онкологическим заболеванием;
женщина 60 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 178,45, по стране - 193,47.
​​Коэффициент летальности в области - 3,08, в стране - 2,87.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15359, нарастающим итогом 4599373.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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