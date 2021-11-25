Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 ноября в регионе подтверждено 1215 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 552 в г. Самара
- 293 в г. Тольятти
- 64 в Кинель-Черкасском районе
- 38 в г. Чапаевск
- 41 в г. Сызрань
- 29 в г. Отрадный
- 26 в г. Жигулевск
- 20 в Похвистневском районе
- 22 в Нефтегорском районе
- 15 в Сергиевском районе
- 14 в Ставропольском районе
- 13 г. Новокуйбышевск
- 12 в г. Похвистнево
- 9 в Сызранском районе
- 9 в Красноярском районе
- 8 в Камышлинском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 7 в Кошкинском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Исаклинском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Октябрьске
- 1 в Волжском районе
1112 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 103 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5331 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 30, 56, 72, 79, 80, 86 лет;
мужчины 45, 80, 83 лет;
женщины 61, 63, 64, 66, 66, 68, 70, 76, 85, 86 лет, мужчины 61, 64, 65, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 76, 76 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщины 69, 76, 81 года, мужчины 53, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 73 лет, женщина 87 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
женщина 60 лет, мужчины 63, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 166,96, по стране - 184,29.
Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,84.
Фото: pixabay