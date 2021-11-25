Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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25 ноября в регионе подтверждено 1215 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 552 в г. Самара

- 293 в г. Тольятти

- 64 в Кинель-Черкасском районе

- 38 в г. Чапаевск

- 41 в г. Сызрань

- 29 в г. Отрадный

- 26 в г. Жигулевск

- 20 в Похвистневском районе

- 22 в Нефтегорском районе

- 15 в Сергиевском районе

- 14 в Ставропольском районе

- 13 г. Новокуйбышевск

- 12 в г. Похвистнево

- 9 в Сызранском районе

- 9 в Красноярском районе

- 8 в Камышлинском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 7 в Кошкинском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Исаклинском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Октябрьске

- 1 в Волжском районе

1112 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 103 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Скончались 5331 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 30, 56, 72, 79, 80, 86 лет;

мужчины 45, 80, 83 лет;

женщины 61, 63, 64, 66, 66, 68, 70, 76, 85, 86 лет, мужчины 61, 64, 65, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 76, 76 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщины 69, 76, 81 года, мужчины 53, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 73 лет, женщина 87 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

женщина 60 лет, мужчины 63, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 166,96, по стране - 184,29.

​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,84.

Фото: pixabay