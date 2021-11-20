Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

201

20 ноября в регионе подтверждено 1762 случая новой коронавирусной инфекции:

- 639 в г. Самара

- 394 в г. Тольятти

- 84 в г. Новокуйбышевск

- 74 в г. Отрадный

- 69 в г. Сызрань

- 58 в г. Кинель

- 32 в Нефтегорском районе

- 29 в Волжском районе

- 28 в г. Похвистнево

- 28 в г. Чапаевск

- 27 в Кинель-Черкасском районе

- 26 в Кинельском районе

- 23 в Ставропольском районе

- 23 в Сергиевском районе

- 18 в Безенчукском районе

- 18 в Шигонском районе

- 17 в г. Жигулевск

- 16 в Похвистневском районе

- 16 в Богатовском районе

- 16 в г. Октябрьск

- 14 в Красноярском районе

- 12 в Кошкинском районе

- 11 в Большеглушицком районе

- 10 в Пестравском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 9 в Клявлинском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 7 в Хворостянском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Елховском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Алексеевском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Шенталинском районе

1578 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 184 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 167513 случаев коронавируса.



Скончались 5175 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 52, 66, 70, 70, 71, 75, 78, 83, 92 лет, мужчины 70, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 42, 60, 86 лет, женщины 57, 60, 65, 70, 73, 78, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 73, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

женщина 74 года;

женщина 56 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;

женщина 32 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной систем и органов дыхания;

женщины 55, 60, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 85 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 162,07, по стране - 180,03.

​​Коэффициент летальности в области - 3,09, в стране - 2,83.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15929, нарастающим итогом 4364564.

Фото: pixabay