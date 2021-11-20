Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

20 ноября в регионе подтверждено 1762 случая новой коронавирусной инфекции:
- 639 в г. Самара
- 394 в г. Тольятти
- 84 в г. Новокуйбышевск
- 74 в г. Отрадный
- 69 в г. Сызрань
- 58 в г. Кинель
- 32 в Нефтегорском районе
- 29 в Волжском районе
- 28 в г. Похвистнево
- 28 в г. Чапаевск
- 27 в Кинель-Черкасском районе
- 26 в Кинельском районе
- 23 в Ставропольском районе
- 23 в Сергиевском районе
- 18 в Безенчукском районе
- 18 в Шигонском районе
- 17 в г. Жигулевск
- 16 в Похвистневском районе
- 16 в Богатовском районе
- 16 в г. Октябрьск
- 14 в Красноярском районе
- 12 в Кошкинском районе
- 11 в Большеглушицком районе
- 10 в Пестравском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 9 в Клявлинском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 7 в Хворостянском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Елховском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Алексеевском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Шенталинском районе
1578 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 184 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 167513 случаев коронавируса.
Скончались 5175 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 52, 66, 70, 70, 71, 75, 78, 83, 92 лет, мужчины 70, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 42, 60, 86 лет, женщины 57, 60, 65, 70, 73, 78, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 73, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
женщина 74 года;
женщина 56 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;
женщина 32 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной систем и органов дыхания;
женщины 55, 60, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 85 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания, онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 162,07, по стране - 180,03.
Коэффициент летальности в области - 3,09, в стране - 2,83.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15929, нарастающим итогом 4364564.
Фото: pixabay