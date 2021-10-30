Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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30 октября в регионе подтверждено 1405 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 557 в г. Самара

- 274 в г. Тольятти

- 56 в г. Новокуйбышевск

- 44 в г. Отрадный

- 38 в г. Кинель

- 38 в г. Сызрань

- 33 в Нефтегорском районе

- 26 в Сергиевском районе

- 26 в Ставропольском районе

- 22 в г. Похвистнево

- 22 в г. Чапаевск

- 22 в Кинель-Черкасском районе

- 17 в Волжском районе

- 17 в Приволжском районе

- 16 в Богатовском районе

- 16 в Большеглушицком районе

- 15 в Кинельском районе

- 14 в Клявлинском районе

- 14 в Похвистневском районе

- 13 в Пестравском районе

- 11 в Исаклинском районе

- 11 в г. Октябрьск

- 10 в г. Жигулевск

- 10 в Большечерниговском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 10 в Красноармейском районе

- 9 в Борском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 7 в Красноярском районе

- 6 в Елховском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 1 в Сызранском районе

1358 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 131730 случаев коронавируса.



Скончались 4597 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 70, 73, 74, 90 лет, мужчины 53, 68, 75, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 55, 63, 64, 66, 66, 69, 74, 75, 78, 78, 84, 87 лет; мужчины 51, 60, 74, 81, 82, 84 лет,

мужчины 60, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 89 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 143,97, по стране - 162,59.



​​Коэффициент летальности в области - 3,49, в стране - 2,8.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15726, нарастающим итогом 4087011.

Фото: pixabay