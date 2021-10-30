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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

30 октября 2021 15:41
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В Самаре за сутки заболели 557 человек.

30 октября в регионе подтверждено 1405 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 557 в г. Самара
- 274 в г. Тольятти
- 56 в г. Новокуйбышевск
- 44 в г. Отрадный
- 38 в г. Кинель
- 38 в г. Сызрань
- 33 в Нефтегорском районе
- 26 в Сергиевском районе
- 26 в Ставропольском районе
- 22 в г. Похвистнево
- 22 в г. Чапаевск
- 22 в Кинель-Черкасском районе
- 17 в Волжском районе
- 17 в Приволжском районе
- 16 в Богатовском районе
- 16 в Большеглушицком районе
- 15 в Кинельском районе
- 14 в Клявлинском районе
- 14 в Похвистневском районе
- 13 в Пестравском районе
- 11 в Исаклинском районе
- 11 в г. Октябрьск
- 10 в г. Жигулевск
- 10 в Большечерниговском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 10 в Красноармейском районе
- 9 в Борском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 7 в Красноярском районе
- 6 в Елховском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 1 в Сызранском районе
1358 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 131730 случаев коронавируса.

Скончались 4597 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 70, 73, 74, 90 лет, мужчины 53, 68, 75, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 55, 63, 64, 66, 66, 69, 74, 75, 78, 78, 84, 87 лет; мужчины 51, 60, 74, 81, 82, 84 лет,
мужчины 60, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 89 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкологическим заболеванием;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 143,97, по стране - 162,59.

​​Коэффициент летальности в области - 3,49, в стране - 2,8.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15726, нарастающим итогом 4087011.

 

Фото:   pixabay

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