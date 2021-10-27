Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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27 октября в регионе подтверждено 1297 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 510 в г. Самара

- 248 в г. Тольятти

- 54 в г. Новокуйбышевск

- 41 в г. Отрадный

- 36 в г. Сызрань

- 34 в г. Кинель

- 31 в Нефтегорском районе

- 25 в Ставропольском районе

- 23 в Сергиевском районе

- 21 в Кинель-Черкасском районе

- 20 в г. Чапаевск

- 18 в г. Похвистнево

- 17 в Приволжском районе

- 17 в Волжском районе

- 15 в Кинельском районе

- 14 в Большеглушицком районе

- 13 в Похвистневском районе

- 13 в Клявлинском районе

- 13 в Богатовском районе

- 13 в Пестравском районе

- 11 в Красноармейском районе

- 11 в г. Октябрьск

- 10 в Исаклинском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 10 в Борском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в г. Жигулевск

- 8 в Хворостянском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Красноярском районе

- 6 в Елховском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

1259 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 38 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 127579 случаев коронавируса.



Скончались 4502 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 63, 63, 75, 79, 80, 80, 82, 92 лет, мужчины 71, 81, 82, 83, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 59, 72, 73, 76 лет; мужчины 63, 81 года;

мужчины 49, 74 лет, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 64 лет, женщины 59, 63, 73, 73, 81 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 81 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;

женщина 46 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 150, по стране - 160,2.

​​Коэффициент летальности в области - 3,53, в стране - 2,8.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12512, нарастающим итогом 4040129.

Фото: оперштаб СО