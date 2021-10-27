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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

27 октября 2021 14:40
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510 человек заболели в Самаре.

27 октября в регионе подтверждено 1297 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 510 в г. Самара
- 248 в г. Тольятти
- 54 в г. Новокуйбышевск
- 41 в г. Отрадный
- 36 в г. Сызрань
- 34 в г. Кинель
- 31 в Нефтегорском районе
- 25 в Ставропольском районе
- 23 в Сергиевском районе
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 20 в г. Чапаевск
- 18 в г. Похвистнево
- 17 в Приволжском районе
- 17 в Волжском районе
- 15 в Кинельском районе
- 14 в Большеглушицком районе
- 13 в Похвистневском районе
- 13 в Клявлинском районе
- 13 в Богатовском районе
- 13 в Пестравском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в г. Октябрьск
- 10 в Исаклинском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 10 в Борском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в г. Жигулевск
- 8 в Хворостянском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Красноярском районе
- 6 в Елховском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
1259 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 38 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 127579 случаев коронавируса.

Скончались 4502 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 63, 63, 75, 79, 80, 80, 82, 92 лет, мужчины 71, 81, 82, 83, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 59, 72, 73, 76 лет; мужчины 63, 81 года;
мужчины 49, 74 лет, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 64 лет, женщины 59, 63, 73, 73, 81 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 81 года, страдавший заболеванием эндокринной системы;
женщина 46 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 150, по стране - 160,2.
​​Коэффициент летальности в области - 3,53, в стране - 2,8.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 12512, нарастающим итогом 4040129.

 

Фото:   оперштаб СО

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