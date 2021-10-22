Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

22 октября в регионе подтверждено 948 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 373 в г. Самара
- 178 в г. Тольятти
- 39 в г. Новокуйбышевск
- 29 в г. Кинель
- 28 в г. Отрадный
- 24 в Нефтегорском районе
- 23 в г. Сызрань
- 18 в Ставропольском районе
- 16 в Кинель-Черкасском районе
- 15 в Сергиевском районе
- 14 в г. Чапаевск
- 13 в Приволжском районе
- 13 в г. Похвистнево
- 12 в Кинельском районе
- 12 в Волжском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 10 в Похвистневском районе
- 9 в Клявлинском районе
- 9 в Пестравском районе
- 9 в Богатовском районе
- 9 в г. Октябрьск
- 8 в Красноармейском районе
- 8 в Исаклинском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 8 в Борском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Елховском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
920 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 121730 случаев коронавируса.
Скончались 4388 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 65 лет, мужчины 60, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 61, 71, 77, 80, 81 года; мужчина 67 лет;
женщина 73 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщины 69, 74, 81, 85 лет, мужчины 65, 66, 66 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 78 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 137,43, по стране - 156,57.
Коэффициент летальности в области - 3,6, в стране - 2,8.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 18477, нарастающим итогом 3967679.
Фото: pixabay