Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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22 октября в регионе подтверждено 948 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 373 в г. Самара

- 178 в г. Тольятти

- 39 в г. Новокуйбышевск

- 29 в г. Кинель

- 28 в г. Отрадный

- 24 в Нефтегорском районе

- 23 в г. Сызрань

- 18 в Ставропольском районе

- 16 в Кинель-Черкасском районе

- 15 в Сергиевском районе

- 14 в г. Чапаевск

- 13 в Приволжском районе

- 13 в г. Похвистнево

- 12 в Кинельском районе

- 12 в Волжском районе

- 10 в Большеглушицком районе

- 10 в Похвистневском районе

- 9 в Клявлинском районе

- 9 в Пестравском районе

- 9 в Богатовском районе

- 9 в г. Октябрьск

- 8 в Красноармейском районе

- 8 в Исаклинском районе

- 8 в Кошкинском районе

- 8 в Борском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Хворостянском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Елховском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

920 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 121730 случаев коронавируса.



Скончались 4388 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 65 лет, мужчины 60, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 61, 71, 77, 80, 81 года; мужчина 67 лет;

женщина 73 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщины 69, 74, 81, 85 лет, мужчины 65, 66, 66 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 78 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 137,43, по стране - 156,57.

​​Коэффициент летальности в области - 3,6, в стране - 2,8.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 18477, нарастающим итогом 3967679.

Фото: pixabay