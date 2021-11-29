Где в регионе подтвержден 941 случай новой коронавирусной инфекции

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29 ноября в регионе подтвержден 941 случай новой коронавирусной инфекции:

- 343 в г. Самара

- 277 в г. Тольятти

- 45 в Кинель-Черкасском районе

- 42 в Волжском районе

- 34 в г. Новокуйбышевск

- 26 в г. Сызрань

- 23 в г. Чапаевск

- 22 в г. Отрадный

- 16 в Сергиевском районе

- 13 в г. Кинель

- 12 в г. Похвистнево

- 11 в Ставропольском районе

- 10 в Красноярском районе

- 9 в Богатовском районе

- 9 в Кинельском районе

- 8 в г. Жигулевск

- 8 в Похвистневском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Шигонском районе

886 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 55 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5459 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 42, 66, 67, 79 лет;

женщины 62, 64, 70, 75 лет, мужчины 75, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 74, 76, 77, 82, 83, 83, 84 лет;

женщины 47, 80, 85 лет, мужчины 82, 84, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 83 лет, мужчины 56, 71 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;

мужчина 51 года, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

мужчина 59 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 170,97, по стране - 187,65

​​Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,85.

Фото: pixabay