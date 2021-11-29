Где в регионе подтвержден 941 случай новой коронавирусной инфекции

29 ноября в регионе подтвержден 941 случай новой коронавирусной инфекции:
- 343 в г. Самара
- 277 в г. Тольятти
- 45 в Кинель-Черкасском районе
- 42 в Волжском районе
- 34 в г. Новокуйбышевск
- 26 в г. Сызрань
- 23 в г. Чапаевск
- 22 в г. Отрадный
- 16 в Сергиевском районе
- 13 в г. Кинель
- 12 в г. Похвистнево
- 11 в Ставропольском районе
- 10 в Красноярском районе
- 9 в Богатовском районе
- 9 в Кинельском районе
- 8 в г. Жигулевск
- 8 в Похвистневском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Шигонском районе
886 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 55 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5459 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 42, 66, 67, 79 лет;
женщины 62, 64, 70, 75 лет, мужчины 75, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 74, 76, 77, 82, 83, 83, 84 лет;
женщины 47, 80, 85 лет, мужчины 82, 84, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 83 лет, мужчины 56, 71 года, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания;
мужчина 51 года, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 69 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
мужчина 59 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 170,97, по стране - 187,65
Коэффициент летальности в области - 3,05, в стране - 2,85.
Фото: pixabay