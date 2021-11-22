Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники МЧС совместно с председателем ТОС поселка провели подворовые обходы.
МЧС СО: жителям поселка Шмидта напомнили о том, как не допустить пожаров в отопительный сезон
В Самаре за сутки заболели 479 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ежедневно с 9.00 до 20.00 жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.
С 24 ноября в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной будет работать пункт вакцинации
В составе сборной Федерации прыжков на батуте России выступили тольяттинские спортсмены Михаил Мельник и Кирилл Пантелеев.
Тольяттинские спортсмены завоевали по две медали на ЧМ по прыжкам на батуте
Международный день памяти жертв ДТП ежегодно проводится во всем мире в третье воскресенье ноября.
Полицейские и общественники региона провели мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП
Выявлено более 2700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий с 19 по 21 ноября
Самарский шпажист Павел Сухов - победитель этапа Кубка мира
Самарский шпажист Павел Сухов - победитель этапа Кубка мира
Названы четыре ошибки при лечении простуды
Названы четыре ошибки при лечении простуды
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.16
EUR 82.58
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Европейцы протестуют против ковидных ограничений

22 ноября 2021 13:36
144
Европейцы протестуют против ковидных ограничений

Сразу в нескольких европейских столицах десятки тысяч человек в последние дни вышли на улицы, протестуя против новых антивирусных ограничений, которые вводят европейские правительства. В некоторых городах произошли столкновения с полицией.

В Брюсселе в воскресенье прошла одна из самых многочисленных акций против антивирусных мер — полиция оценила численность протестующих в 35 тыс. человек. Полицейские, в которых протестующие кидали файеры, применили в ответ слезоточивый газ и водометы, сообщает BBC News Русская служба.

В Бельгии акция за отмену антивирусных ограничений называлась «Вместе за свободу». В Брюсселе в протестах приняли участие 35 тыс. человек  |

Демонстранты выступали в первую очередь за отмену Covid-паспортов, по которым вакцинированных пускают в публичные места.

Бельгийское правительство в рамках новой волны ограничений хочет ужесточить правила ношения масок.

Кроме того, по новыми правилам, большинство бельгийцев будут работать из дома в течение четырех дней в неделю до середины декабря. Также правительство хочет обязать всех медработников вакцинироваться.

Национальные правительства по всей Европе борются с ростом заражаемости и ужесточают правила. Во многих странах на это реагируют протестами.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена быстрым ростом числа зараженных на европейском континенте.

Региональный директор ВОЗ по Европе доктор Ганс Клюге в эфире Би-би-си заявил, что если по всей Европе не ужесточить антивирусные меры, эксперты прогнозируют смерть около полумиллиона человек.

«Covid-19 снова стал основным фактором смертности в нашем регионе», — сказал он.

В субботу в Нидерландах прошел второй день массовых протестов. В Гааге было объявлено чрезвычайное положение, а полиция разгоняла демонстрантов собаками и дубинками.

По сообщениям полиции Гааги, пятеро охранников правопорядка пострадали в ходе столкновений. Одного увезли на «скорой» с повреждением колена.

В Роттердаме в ночь на субботу тоже прошли протесты и столкновения, которые мэр города Ахмед Абуталеб назвал разгулом насилия. Пострадали семь человек, включая полицейских. Еще 20 были задержаны.

По меньшей мере трое демонстрантов были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Полиция проводит внутреннее расследование.

В Хорватии несколько тысяч человек в субботу вышли на улицы Загреба в знак протеста против обязательной вакцинации пожилых работников.

В Вене на улицы вышли десятки тысяч человек после того, как правительство объявило о новом общенациональном локдауне с понедельника и о планах сделать прививки обязательными с февраля 2022 года.

Если это произойдет, Австрия станет первой страной, законодательно обязующей граждан вакцинироваться.

Участники демонстраций размахивали национальными флагами, требовали «свободы» и призывали к сопротивлению.

На карибском острове Гуаделупе, заморской территории Франции, тоже бушуют протесты, начавшиеся из-за Covid-паспортов. Прошлой ночью вандалы ограбили или подожгли несколько десятков магазинов на острове.

По данным главы МВД Франции Жеральда Дармадена, некоторые участники беспорядков применяли боевые патроны.

 

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
23 ноября в Самарской областной библиотеке будет работать пункт вакцинации от COVID-19
22 ноября 2021, 12:59
23 ноября в Самарской областной библиотеке будет работать пункт вакцинации от COVID-19
Также жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию в этом пункте. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
156
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
22 ноября 2021, 12:50
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 31 пациент умерли и 987 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
129
Более 500 человек без QR-кодов высадили из общественного транспорта в Казани за одно утро
22 ноября 2021, 12:43
Более 500 человек без QR-кодов высадили из общественного транспорта в Казани за одно утро
Более 500 человек без QR-кодов высадили из общественного транспорта в Казани за одно утро. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
148
В центре внимания
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
22 ноября 2021  12:50
Еще 1 648 жителей Самарской области заболели коронавирусом
137
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне
22 ноября 2021  10:41
Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне
235
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
21 ноября 2021  13:05
Еще 1 661 житель Самарской области заболел коронавирусом
702
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Франции к расширению сотрудничества с регионом.
20 ноября 2021  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Пьером Леви
1035
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
20 ноября 2021  13:01
Еще 1 762 жителя Самарской области заболели коронавирусом
856
Весь список