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Еврокомиссар по здравоохранению сообщила о вакцинации от COVID-19 приблизительно половины населения мира

В настоящее время примерно половина мирового населения уже полностью вакцинирована от COVID-19, встала проблема недоиспользования объемов всей имеющейся вакцины. Об этом 9 февраля заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции, которая транслировалась на ее странице в Twitter, передают "Известия".

«Мы перешли в стадию, когда 50% мирового населения уже полностью вакцинированы от COVID-19», — сказала она.

По словам Кириакидес, для противодействия распространению коронавируса важно пользоваться препаратами от инфекции с учетом их срока годности.

Как добавила еврокомиссар, с начала пандемии COVID-19 Евросоюз оказал финансовую помощь в сфере здравоохранения в размере €46 млрд 130 странам мира. Также другим государствам были переданы 407 млн доз вакцин от европейского объединения.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 400,9 млн заражений коронавирусом, погибли 5,7 млн человек.

Фото: REUTERS/Daniel Becerril/"Известия"