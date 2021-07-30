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Еще 27 случаев заражения коронавирусом подтверждено на Олимпиаде в Токио. Это самая высокая цифра с начала сбора данных, сообщили в оргкомитете Игр-2020. Трое инфицированных – спортсмены. Таким образом, общее число случаев COVID-19, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 225.

Между тем в четверг в Токио было зафиксировано рекордное число новых заражений – почти 4 тысячи. Всего по стране также было выявлено максимальное с начала пандемии число новых случаев – более 10 тысяч 600.

Олимпиада проходит без болельщиков из-за рубежа, а также в основном без японских зрителей, передает Радио Маяк.