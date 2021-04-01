Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу

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К августу у многих уже будет иммунитет, а из-за сезонности вируса число случаев заражения COVID-19 может снизиться всего лишь до сотен или даже единиц, что не играет большой роли в масштабах страны.

Об этом РИА Новости заявил эпидемиолог Роспотребнадзора РАН Виктор Малеев.

По его словам, летом будет значительное уменьшение заболеваемости. При этом специалист отметил, что к осени возможен некоторый подъем заболеваемости, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

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