Эпидемиолог спрогнозировала подъёмы заболеваемости COVID-19

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Периодические вспышки заболеваемости коронавирусом могут происходить в течение ряда лет, даже после того, как большая часть населения привьётся от COVID-19. Об этом заявила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, всё равно останутся люди, восприимчивые к этой инфекции. В том числе это может происходить из-за снижения со временем защитных титров антител у некоторых граждан. При этом COVID-19 в ближайшие два года может стать сезонным заболеванием – легче всего он распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.

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