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Эпидемическая ситуация в России может ухудшиться, если при омикрон-штамме инфекционный процесс будет развиваться быстро.

Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также сообщил, что работа по модификации вакцины "Спутник V" под новый вариант коронавируса займет не более 10 дней, на прохождение разрешительных процедур потребуется около 50 дней.

При этом Гинцбург подчеркнул, что модернизация состава "Спутника V" необходима в случае ослабления его защитных свойств в несколько раз.



26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Кроме того, "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других. Случаи заражения выявлены в нескольких странах Европы, а также в Израиле и Япониик. В качестве меры предосторожности ряд государств объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР, передает