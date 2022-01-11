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EMA положительно оценил клинические испытания "Спутника V"

11 января 2022 17:13
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В Центре им. Гамалеи заявили, что находятся на стадии "гармонизации производственных стандартов вакцины с EMA".

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали положительное заключение относительно процедуры клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил во вторник замдиректора разработавшего препарат Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, передает ТАСС.

"Вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, вот в этой части как раз EMA уже приезжало, и у нас нет критических замечаний, по части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Логунова, сейчас Центр им. Н. Ф. Гамалеи находится на стадии "гармонизации производственных стандартов вакцины с EMA". "И это такой процесс, я очень надеюсь, что мы его в каком-то обозримом будущем в несколько месяцев должны завершить", - добавил он.

Он отметил, что производственные стандарты в Европе, Китае и России должны согласовываться между собой.

 

Фото:   Сергей Мальгавко/ТАСС

Теги: Вакцинация Коронавирус

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