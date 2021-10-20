Эксперты рассказали об особенностях ковидного кашля

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Опрошенные Mirror эксперты рассказали, как распознать кашель при коронавирусе, передает РИА Новости.

По словам врачей, около 68% заболевших COVID-19 жаловались на сухой кашель. Это второй по распространенности признак инфекции. У пациентов с коронавирусом он часто бывает "глубоким, исходящим из легких", а также без мокроты, говорится в статье.

Специалисты уточняют, что этот симптом может свидетельствовать и о других недугах, спровоцированных аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Медики рекомендовали в таких случаях не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу. При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса нужно пройти ПЦР тест для выявления коронавирусной инфекции, подытожили эксперты.

Фото: pixabay