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Эксперты одобрили применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" лицам старше 60 лет

21 августа 2021 15:56
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Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, доля пожилых людей среди умерших от ковида составляет около 85%, поэтому им нужно вакцинироваться.

Медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против нового коронавируса "Спутник Лайт" лицам старше 60 лет, в том числе для ревакцинации. От этом в субботу журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется, тех кто, ранее уже получили вакцинацию. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, "Спутник Лайт" может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел", - сказал он.

Мурашко также отметил, что в целом во всех регионах России вакцин от коронавируса достаточно.

По словам министра, доля пожилых людей среди умерших от ковида составляет около 85%, поэтому им нужно вакцинироваться.

 

Фото:    Николай Тришин/ТАСС

 

Теги: вакцинация пожилые люди Спутник Лайт

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