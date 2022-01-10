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Эксперт отметил, что свойства гибрида штаммов "дельта" и "омикрон" описывать преждевременно

10 января 2022 14:33
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Так как сначала нужно понять, существует ли вообще новая мутация.

Свойства гибрида штаммов "дельта" и "омикрон" описывать преждевременно, так как сначала нужно понять, существует ли вообще новая мутация. Об этом журналистам сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает ТАСС.

"При несоблюдении ряда правил работы в лаборатории можно получить такую смесь вариантов, и если затем анализ проводился недостаточно опытным специалистом, то и результирующие геномы могут содержать признаки обоих штаммов. <…> По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять, новый ли это гибрид или все же была лабораторная контаминация", - сказал он.

Хафизов напомнил, что 7 января в международную базу данных были внесены 25 последовательностей этого варианта коронавируса. Он отметил, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими.

"Пока вокруг была одна только "дельта", то проблемой это не было. Загрязнение "дельтой" другой "дельты" дает "дельту". Когда значительная часть образцов относится к "омикрону", а другая - к "дельте", то при контаминации можно получить смесь вариантов. В связи с тем, что некоторые из 25 последовательностей содержат странные мутации, при которых вирус вообще не будет способен к размножению, то лабораторная контаминация не исключена", - добавил он.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

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