Эксперт Роспотребнадзора заявил, что иммунитет к коронавирусу есть лишь у 6% россиян

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Иммунитет к новой коронавирусной инфекции на данный момент выработался лишь у 6% граждан России, передает ТАСС. Такую оценку в интервью "Российской газете" представил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Интервью опубликовано на сайте издания в воскресенье.

"В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим условно процентов 20-30 тех, кто перенес [заболевание]бессимптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще около 4 млн привитых. То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн - лишь 5,7-6%", - отметил эксперт.

Горелов подчеркнул, что для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60-70% населения.