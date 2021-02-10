Эксперт рассказала о правильной дезинфекции защитных масок

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Маски из нетканого материала стирать бесполезно, это дает ложное чувство безопасности. Об этом в среду, 10 февраля, рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Велданова отметила, что марлевые маски стирать можно и нужно, но от вирусов они защищают хуже всего.

По словам эксперта, существуют два основных пути передачи COVID-19: это капли при чихании, кашле или разговоре. Они могут привести к заражению, если попадут на слизистые другого человека. Второй способ передачи через предметы. Например, инфицированный может покашлять в ладонь, а потом этой рукой коснуться дверной ручки, после чего вирус может попасть на кожу здорового человека.

Учитывая эти факторы, Велданова отметила эффективность масок. Современные маски, по ее словам, делаются из мелтблауна или спанбонда, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com