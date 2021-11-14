Я нашел ошибку
Главные новости:
Особенно это касается переболевших дельта-штаммом, подчеркнул специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Эксперт: перенесшим ковид бессимптомно следует выдавать QR-коды из-за высокого иммунитета
Сегодня в Новогорске "Крылья Советов" провели товарищеский матч против "Химок".
"Крылья Советов" разгромили "Химки" в контрольном матче - 4:0
Авторы памятника - заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян.
Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну открыт на Ваганьковском кладбище
Личность мужчины, который пытался спасти прыгнувшего под поезд человека, но погиб сам, установлена. Личность второго участника инцидента уточняется.
Оба участника инцидента на московской станции метро «Сходненская» скончались
Ему было 55 лет.
Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко
677 заболели за сутки в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Российские железные дороги готовы к проверкам QR-кодов у пассажиров
Российские железные дороги готовы к проверкам QR-кодов у пассажиров
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.81
0.61
EUR 82.22
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Эксперт: перенесшим ковид бессимптомно следует выдавать QR-коды из-за высокого иммунитета

14 ноября 2021 17:18
117
Особенно это касается переболевших дельта-штаммом, подчеркнул специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Иммунитет к коронавирусной инфекции у переболевших бессимптомно выше, чем у вакцинированных, им следует выдавать QR-коды, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать. Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина - это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь", - сказал он.

Эксперт отметил, что особенно это касается переболевших дельта-штаммом. По его словам, иммунитет к вирусу у них держится не меньше года.

"Переболевшие сейчас в легкой форме - это люди, у которых уже новый иммунитет к "дельте", к мутирующему варианту. Они самые ценные для популяции, для человечества. Им в первую очередь надо давать QR-код", - сказал Жемчугов.

 

Фото:   Александр Щербак/ТАСС

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 ноября 2021  13:33
Еще 1 792 жителя Самарской области заболели коронавирусом
338
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
14 ноября 2021  12:08
В Самаре на следующей неделе распределят места в детских садах
330
Еще 1 790 жителей Самарской области заболели коронавирусом
13 ноября 2021  13:28
Еще 1 790 жителей Самарской области заболели коронавирусом
865
Как в Самаре будут работать детские спортивные секции с 15 ноября
13 ноября 2021  13:13
Как в Самаре будут работать детские спортивные секции с 15 ноября
844
Главное – поддержка людей: финансирование социальной сферы станет приоритетом бюджетной политики региона в следующем году.
12 ноября 2021  14:57
Губернская дума в первом чтении одобрила бюджет региона на следующий год
799
Весь список