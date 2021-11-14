Эксперт: перенесшим ковид бессимптомно следует выдавать QR-коды из-за высокого иммунитета

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Иммунитет к коронавирусной инфекции у переболевших бессимптомно выше, чем у вакцинированных, им следует выдавать QR-коды, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать. Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина - это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь", - сказал он.

Эксперт отметил, что особенно это касается переболевших дельта-штаммом. По его словам, иммунитет к вирусу у них держится не меньше года.

"Переболевшие сейчас в легкой форме - это люди, у которых уже новый иммунитет к "дельте", к мутирующему варианту. Они самые ценные для популяции, для человечества. Им в первую очередь надо давать QR-код", - сказал Жемчугов.

Фото: Александр Щербак/ТАСС