Эксперимент по работе заведений общепита в Москве становится бессрочным правилом

123

Эксперимент по работе заведений общепита в бесковидном формате в Москве с сегодняшнего дня становится бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней, говорится в указе мэра столицы.

Проверка цифрового кода сотрудником общепита занимает несколько секунд. Фудкортам, барам, караоке, ночным клубам и ресторанам, которые не могут обеспечить пребывание гостей по электронному или распечатанному QR-коду, с 28 июня разрешено работать только навынос или доставку.

Получить цифровой код можно с использованием: электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; единого портала госуслуг или приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»; либо в регистратуре городской поликлиники, передает Радио Маяк.