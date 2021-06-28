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Эксперимент по работе заведений общепита в Москве становится бессрочным правилом

28 июня 2021 09:07
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Эксперимент по работе заведений общепита в Москве становится бессрочным правилом

Эксперимент по работе заведений общепита в бесковидном формате в Москве с сегодняшнего дня становится бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней, говорится в указе мэра столицы.

Проверка цифрового кода сотрудником общепита занимает несколько секунд. Фудкортам, барам, караоке, ночным клубам и ресторанам, которые не могут обеспечить пребывание гостей по электронному или распечатанному QR-коду, с 28 июня разрешено работать только навынос или доставку.

Получить цифровой код можно с использованием: электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; единого портала госуслуг или приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»; либо в регистратуре городской поликлиники, передает Радио Маяк.

Теги: COVID-19 QR-код цифровой код

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