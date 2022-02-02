Эффективность "Спутника V" при доминирования штамма "дельта" через полгода после вакцинации составляет 70,5%

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Эффективность вакцины "Спутник V" против симптомов коронавируса в условиях доминирования штамма "дельта" через полгода после вакцинации составляет 70,5%, более чем на 88% вакцина защищает от среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев, следует из обновленной инструкции к препарату, передает РИА Новости.

"По данным III фазы рандомизированного плацебо контролируемого клинического исследования эффективность вакцины составляет более 91% для дикого штамма (Ухань) и по результатам, полученным через полгода в условиях доминирования штамма "дельта", - 70,5% от симптомов коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания, а в отношении среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев эффективность составляет более 88% в течении полугодового периода наблюдения, отмечается в инструкции.

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