Дмитрий Азаров поручил обеспечить опережающие поставки вакцин в регион

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Вакцинация от коронавируса в регионе идет активными темпами. Первую прививку уже сделали более 91 тысячи человек, из них 21 591 завершил курс. Наибольший охват населения обеспечен в Хворостянском, Камышлинском, Пестравском, Клявлинском и Кинель-Черкасском районах.

Такие данные были озвучены 25 февраля на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения COVID-19.



По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, на сегодняшний день в область было поставлено 118 832 доз "ГамКовидВак". Уже завтра ожидается очередная поставка - 9400 доз вакцины.



Процент использования вакцины 88 % - это выше среднероссийских показателей (72 %). В регионе открыто 142 прививочных пункта в 63 медицинских организациях региона. Дмитрий Азаров отметил:

- Вакцины, которые приходят в регион, мы максимально используем. Это создает предпосылки на опережающие темпы поставок препарата в Самарскую область.

Губернатор поручил Армену Беняну держать этот вопрос на постоянном контроле.

На оперштабе также обсудили мероприятия по усилению просветительской работы о пользе вакцинации, пишет Сова.инфо.