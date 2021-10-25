Дмитрий Азаров обратился к землякам с просьбой вместе побороть смертельный вирус

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к землякам в первый день нерабочего периода с просьбой вместе побороть смертельный вирус. Глава региона подчеркнул, что единственный действенный способ в этом вопросе - вакцинация, передает sova.info.

Дмитрий Азаров акцентировал, что сейчас эпидемиологическая ситуация в регионе достаточно сложная. И новые развернутые койки для тяжелобольных не могут решить проблему. Даже усиление работы медицинских служб не принесет победы в борьбе со смертельным вирусом. Губернатор подчеркнул, что количество зараженных растет и многим пациентам требуется кислород.

Дмитрий Азаров напомнил землякам, что период нерабочих дней лучше провести с пользой. Все это время в регионе будут работать прививочные пункты, в том числе мобильные и круглосуточные.