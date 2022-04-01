Дмитрий Азаров о масочном режиме: меры предосторожности соблюдать по-прежнему необходимо

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В четверг, 31 марта, Дмитрий Азаров в прямом эфире ответил на актуальные вопросы, которые волнуют жителей губернии. Была затронута и тема масочного режима. По словам губернатора, меры предосторожности соблюдать по-прежнему необходимо.

Глава региона подчеркнул, что в Самарской области ситуация с коронавирусом стабилизируется - каждую неделю фиксируется снижение количества заболевших и принимаются решения о выводе коечного фонда из ковид-госпиталей. Но расслабляться не стоит.

- Если сравнить с предыдущей, 11-й неделей, есть снижение на 40 %. Но все равно показатели достаточно высокие. И к сожалению, говорить о том, что угроза миновала, не приходится. Сейчас идут новые штаммы, нам рассказывают об этом врачи-инфекционисты. Есть данные по другим странам.

Губернатор подчеркнул, что меры предосторожности необходимо соблюдать и дальше. В том числе масочный режим.

- Масочный режим вообще во многих странах никогда не отменяется. Люди в масках ходят и к этому давно привыкли. С периода птичьего гриппа, с которого уже лет 15 прошло. И чувствуют себя защищенными. Спокойнее надо к этому относиться. Это в первую очередь забота о собственном здоровье и здоровье своих родных и близких.

Фото: pixabay