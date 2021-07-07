Для вакцинированных или переболевших COVID-19 граждан при въезде в Россию отменили ПЦР-тесты

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Россияне, привитые или переболевшие в последние полгода COVID-19, при прибытии из-за границы больше не должны сдавать ПЦР-тест, остальным будет необходимо пройти одно тестирование в течение трех дней после возвращения, соответствующее постановление Роспотребнадзора вступило в силу 7 июля, передает РИА Новости.

Согласно новому постановлению, россияне, привитые от коронавируса не ранее 12 месяцев назад, а также переболевшие инфекцией в последние шесть месяцев, после возвращения из-за границы не должны сдавать ПЦР-тест. Те же, кто не вакцинировался и не болел, должны сделать один тест, а до получения результатов оставаться в самоизоляции по месту жительства.

"Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг", - уточняется в документе.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев