Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию

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В Самарской области продлили режим ограничений для граждан старше 65 лет и подростков. Соответствующее постановление появилось на сайте областного Правительства.

С целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции в постановление губернатора внесли изменения. Так, для жителей возрастной группы 65+ продлили режим самоизоляции. Пожилым рекомендовано оставаться дома до 31 марта.

Ограничений касаются и несовершеннолетних подростков. Так, лицам, не достигшим 18 лет, до 11 апреля запрещено приходить на фуд-корты в ТЦ без сопровождения взрослых, пишет ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com