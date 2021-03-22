Дистанционных работников предложили освободить от вакцинации в пандемию

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Министерство труда и социальной защиты населения предложило освободить граждан, работающих дистанционно, от прививки в период пандемии. С соответствующей инициативой ведомство обратилось в Минздрав в понедельник, 22 марта.

«По мнению Минтруда России целесообразно рассмотреть вопрос об исключении из приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» лиц, работающих в период эпидемии дистанционно, соответствующие предложения направлены в Минздрав России», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо замминистра труда Елены Мухтияровой.

20 марта в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация от COVID-19 является ключевым моментом формирования национального иммунитета и стабилизации эпидемиологического процесса. Роста новых случаев коронавируса, по данным экспертов, удастся избежать после достижения коллективного иммунитета на уровне 60–70%.

Ранее Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования попросили Минтруд объяснить, имеют ли учителя, не прошедшие вакцинацию, право работать с детьми в образовательных учреждениях? пишут "Известия".

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