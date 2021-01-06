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"Даже на простуду непохоже". Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

6 января 2021 20:40
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Из симптомов звезду беспокоит сильная усталость.

Российская теле- и радиоведущая, актриса Лера Кудрявцева сообщила в своём инстаграме, что у неё положительный тест на коронавирус. Звезда рассказала, что перед Новым годом после похода на ёлку заболела её дочь Маша, поэтому семья встретила праздник без многочисленных родственников. Сейчас девочка выздоравливает, а ковидную "эстафету" переняла её 49-летняя мама, передает Лайф.

Я даже не подозревала, что у меня коронавирус. У меня небольшая слабость, голова болит, нос заложен, больше ничего. Даже на простуду непохоже, просто будто я устала

Ранее известная телеведущая обратилась к своим подписчикам за помощью в вопросе лечения её двухлетней дочери Марии. Она уточнила: помимо высокой температуры у её ребёнка есть насморк.

 

Фото © Instagram / leratv / Лайф

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