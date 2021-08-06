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COVID-19 испортил летний отпуск каждому пятому россиянину

6 августа 2021 10:12
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COVID-19 испортил летний отпуск каждому пятому россиянину

Пандемия коронавируса нарушила планы на летний отпуск 22% россиян.

Коронавирус отрицательно повлиял на планы на летний отдых 22% россиян: «Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал»; «Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны»; «Я просто никуда не поехала, боясь заразиться». Причем чаще всего жаловались на испорченный отпуск россияне до 34 лет (26% против 19% среди опрошенных от 45 лет).

Большинство же респондентов отметило, что пандемия не повлияла на их планы на летний отдых (63%).

Лишь 1 из 100 россиян отметил положительное влияние пандемии COVID-19 на отпуск: «На даче много сделано»; «Во время нашей поездки было намного меньше других отдыхающих, чем в аналогичный период прошлых лет».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных граждан из всех округов России с отпусками летом.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 370
  • Время проведения: 28 июля — 4 августа 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное трудоустроенное население России старше 18 лет, с летним отпуском по графику отпусков
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: COVID-19 коронавирус отпуск соцопрос

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