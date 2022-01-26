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Число регионов России, где обнаружили омикрон- штамм коронавируса, выросло за сутки до 72
Число регионов России, где обнаружили омикрон- штамм коронавируса, выросло за сутки до 72
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Число регионов России, где обнаружили омикрон- штамм коронавируса, выросло за сутки до 72

26 января 2022 18:22
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Число регионов России, где обнаружили омикрон- штамм коронавируса, выросло за сутки до 72

Число регионов России, где обнаружили омикрон- штамм коронавируса, выросло за сутки до 72, сообщает оперштаб. Днем ранее распространение омикрона фиксировалось в 68 субъектах. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в стране зарегистрировано 5900 инфицированных новым видом коронавируса, причем 90% заболели внутри страны.

В России за минувшие сутки госпитализированы с ковидом 12 226 человек. Число госпитализаций по сравнению с предыдущим днем уменьшилось на 4,8%. Снижение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в стране составил 74 692 новых случая. Умерли за сутки 657 пациентов. Таким образом, число скончавшихся за день больше недели не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня-начала июля 2021 года. Выздоровели за день 28 197 человек – на 6,8% больше по сравнению с 25 января.

Теги: Коронавирус

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