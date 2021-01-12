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Человечество не сможет в этом году получить коллективный иммунитет от коронавируса за счет вакцинации. Об этом сообщала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

По ее словам, отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества в целом. Несмотря на старт вакцинации, соответствующие меры против коронавируса со стороны органов здравоохранения, а также "социальные меры" по-прежнему важны, отметили в ВОЗ, передает Радио Маяк.