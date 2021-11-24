Я нашел ошибку
Главные новости:
Были определены 1 002 победителя.
Состоялся первый этап викторины "Вакцинация - это жизнь!"
Мужчины на такси направлялись из Самары в Сызрань.
Тольяттинские полицейские изъяли 100 свертков с героином у пассажиров такси
"Крылья Советов" готовятся к игре с "Нижним Новгородом"
"Крылья Советов" готовятся к игре с "Нижним Новгородом"
В Самарскую область поступили новые партии вакцин от гриппа
В Самарскую область поступили новые партии вакцин от гриппа
Чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах
Чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах
Стартовал областной онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама»
Стартовал областной онлайн-фестиваль «Самая спортивная онлайн-мама»
Россияне хотят работать контролерами QR-кодов
Россияне хотят работать контролерами QR-кодов
8,1% вакансий в Самаре в ноябре предлагают сотрудникам удалённую занятость
8,1% вакансий в Самаре в ноябре предлагают сотрудникам удалённую занятость
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
1.38
EUR 84.17
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах

24 ноября 2021 13:50
120
Чаще всего ввод QR-кодов одобряют на массовых мероприятиях, реже всего — в непродовольственных магазинах

В Госдуму внесен законопроект о вводе QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

42% россиян против введения QR-кодов в каких бы то ни было заведениях и общественных местах. 36% респондентов одобряют введение QR-кодов для посетителей массовых мероприятий. 28% положительно восприняли идею ввода QR-кодов в самолетах, 26% — в поездах. Каждый четвертый — за введение подобных «электронных пропусков» в кафе и рестораны. Посещение учреждений культуры по QR-коду одобряют 23% россиян, 16% не против введения системы QR-кодов в непродовольственных магазинах.

Среди населения пяти городов-миллионников меньше всего одобрения инициатива по вводу QR-кодов встретила в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (против 54 и 47% соответственно). В Новосибирске же противников нововведения всего — 38%, здесь чаще всего голосуют за проход по QR-кодам в самолеты, поезда и заведения общественного питания (32, 31% и 28% соответственно). Москвичи чаще поддерживают идею пропускать по QR-кодам на массовые мероприятия и в непродовольственные магазины (39 и 17%). Петербуржцы — в учреждения культуры (19%).

Противников QR-кодов больше всего среди непривитых от коронавируса россиян (70%). Им SuperJob задал вопрос, ради посещения каких из перечисленных в законопроекте учреждений и мест они все же готовы изменить свою позицию.

Введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий может подвигнуть вакцинироваться 5% антипрививочников. Еще столько же сделают прививку ради перелетов (5%). 3% готовы привиться из-за введения QR-кодов в поездах. По 2% респондентов сделают прививку ради возможности посещения заведений общественного питания и учреждений культуры. 1% готов привиться ради покупок в непродовольственных магазинах. Каждый десятый еще не вакцинированный от COVID-19 россиянин планирует сделать прививку в любом случае. Большинство же антипрививочников не хотят вакцинироваться от коронавируса в любом случае.

Непривитые мужчины чаще женщин категорически отказываются от вакцинации, даже если решение о вводе QR-кодов будет принято (70% против 55%). Женщины же чаще затрудняются с принятием окончательного решения (26% против 11% среди мужчин).

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представители экономически активного населения из всех округов страны рассказали, как относятся к подобной идее.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 444
  • Время проведения: 12—15 ноября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 3000 респондентов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
160
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 ноября 2021  13:38
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
474
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
23 ноября 2021  13:30
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
513
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
23 ноября 2021  13:28
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
597
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
23 ноября 2021  12:37
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
428
Весь список