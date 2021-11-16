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Бумажную версию сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить в МФЦ с сегодняшнего дня. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Сертификат могут также получить переболевшие граждане и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Мишустин распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев.

При вакцинации от ковида россияне получают справку об этом, но без QR- кода – тот автоматически отображается на портале госуслуг. Услуга по выдаче бумажного сертификата прежде всего будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на портале, либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать документ.

Сертификат с QR- кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном видах, при этом выписка из кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению, передает Радио Маяк.