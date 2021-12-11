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Большинство заболевших в США омикрон-штаммом коронавируса прошли вакцинацию от инфекции

11 декабря 2021 15:29
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34 из 43 случаев заболевания выявили у прошедших вакцинацию, 14 человек из них также получили бустерную дозу препарата.

Большинство заболевших в США омикрон-штаммом коронавируса прошли вакцинацию от инфекции, передает РБК. Такие данные опубликованы в отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает Reuters.

По данным ведомства, 34 из 43 случаев заболевания выявили у прошедших вакцинацию, 14 человек из них также получили бустерную дозу препарата. При этом специалисты отметили, что пять человек заразились менее чем через 14 дней после полной вакцинации, когда организм еще не получил полную защиту.

Новый штамм коронавируса обнаружили в начале ноября. Первые заражения произошли в ЮАР и Ботсване, затем его обнаружили в Европе, Азии и США.

Об обнаружении в России нового штамма в Роспотребнадзоре сообщили 6 декабря. Тогда его выявили у двух россиян, прибывших из ЮАР. По данным на 9 декабря, в специальных обсерваторах находились 177 человек, прибывших в Россию из стран, которые считаются опасными из-за риска заражения новым штаммом.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что заболевшие были вакцинированы, болезнь у них протекает в легкой форме.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: Коронавирус

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