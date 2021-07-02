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Больше половины жителей России высказались против нового локдауна, по их мнению, новые ограничения окончательно убьют экономику страны и снизят доходы граждан, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие». В опросе приняли участие 1000 россиян в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.

«Большинство россиян против нового локдауна. 51% считают, что это окончательно убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56%), а также Московского региона и Приволжья (по 54%)», — говорится в результатах исследования.

По мнению 28% опрошенных, в их регионе нет медицинских оснований для введения локдауна. Такое мнение высказали 36% жителей Сибири, 35% населения Северного Кавказа и 18% жителей Московского региона.

Около 20% респондентов выступили за новый локдаун в своем регионе. Они отметили, что только так можно остановить рост заболеваемости коронавирусом. Чаще всего за введение локдауна высказывались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 32%, Москвы и Подмосковья – 28%. В Южном федеральном округе 12% опрошенных выступили за карантин, в Приволжском – 15%.

Режим всеобщей самоизоляции в связи с пандемией коронавируса в России был объявлен в конце марта 2020 г. Он продлился почти полтора месяца и закончился после майских праздников. В отдельных регионах ограничения продолжали действовать до июня. Во время локдауна жителям запрещалось выходить на улицу, за исключением близлежащих продуктовых магазинов, аптек, а также посещений больниц и выгула домашних животных. После ухудшения статистики по заболеваемости летом этого года власти говорили о том, что постараются не допустить нового локдауна. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что альтернативой новых ограничений является вакцинация от COVID-19.

По данным оперштаба на 1 июля, в России зарегистрировано за сутки 23 543 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 5,5 млн. Более 5 млн человек вылечились от коронавируса, 136 тыс. – умерли. Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.