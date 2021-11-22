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Более 500 человек без QR-кодов высадили из общественного транспорта в Казани за одно утро. Сегодня в Татарстане вступил в силу запрет на проезд в общественном транспорте без QR- кодов о вакцинации против ковида или о медотводе. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки.

Утром на линии вышли контролёры и уполномоченные проверяющие. Как отмечает ТАСС, многие горожане были недовольны усилением мер. На одном трамвайном маршруте произошла получасовая задержка из-за пассажира, который отказался предъявить QR-код и выйти из вагона. В метро женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка.