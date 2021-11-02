Более 300 человек прошли вакцинацию от коронавируса в СОУНБ

264

В Самарской областной универсальной научной библиотеке (г.Самара, проспект Ленина, 14А) сегодня с раннего утра работает пункт вакцинации от COVID-19. Сюда могу прийти все желающие привиться и защитить себя и своих близких от коронавируса. Также здесь можно пройти повторную вакцинацию. Пункт работает с 08.00 до 20.00, для вакцинации применяют «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о преимуществах формата работы пункта вакцинации в Самарской областной научной библиотеке: «Все форматы, которые мы используем, предназначены лишь для одного – повышения доступности вакцинации, упрощения её и создание мотивационной площадки, на которую проще и легче прийти нашим гражданам. Это не поликлиника, это общественное место с удобным расположением в центре города, внутренняя его структура и логистика позволяют выполнить быстро, качественно вакцинацию и придать этому почти формат праздника, поскольку то общее благое дело, которое делает наше население с помощью медицинских работников, направлено на одно – на жизнь.

Завтра подобный марафон по вакцинации пройдёт в Тольятти. В настоящее время мы уже оцениваем работу сегодняшнего дня, и могу сказать, что, если темпы, которые за 3 часа, – а это более 300 вакцинированных, – мы уже достигли также в течение дня будут хорошими и высокими, возможно и завтра, во второй день, мы выйдем на эту площадку, предоставив возможность гражданам нашего региона провести вакцинацию от новой коронавирусной инфекции здесь, в областной библиотеке».

Всего в пункте вакцинации в общей сложности задействованы до 170 человек: в две смены работают 46 врачей и 45 медсестер, организовано порядка 40 врачебно-сестринских бригад, жителям помогают волонтеры из медицинского колледжа им.Нины Ляпиной, а также добровольцы Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В помещении, где расположен пункт, тщательно следят за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм – на месте работают санитарки, уборщики.

Уже первые часы работы пункта показали, что новый формат оправдал ожидания. «Хорошо, что есть такие акции, позволяющие победить COVID-19. Пациент приходит, заполняет документы, проходит осмотр врача, затем делает прививку, все удобно и оперативно. В таком формате работаем впервые, но уже поняли, что всем это экономит время и нервы», – отметила главная медсестра медико-санитарной части №5 Юлия Борчанинова.

Рафик Иваев – один из первых пациентов нового пункта вакцинации. Признался, пройти вакцинацию заставляет огромное желание жить долго и счастливо в окружении родных и близких: «Возраст у меня достаточно солидный, внуков много, и мне хочется еще пожить с ними. Я пришел уже на повторную вакцинацию, считаю, надо обязательно прививаться. В этом пункте удобно, хорошо, никто не толпится, с удовольствием прошел всю процедуру, чего и всем желаю».

Фото: правительство СО