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Биологи заявили об обнаружении в ЮАР нового коронавируса

27 января 2022 09:22
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Биологи заявили об обнаружении в ЮАР нового коронавируса

Биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в ЮАР нового коронавируса, условно названного NeoCov, сообщает портал BioRxiv. Речь идет о коронавирусе летучих мышей. Это близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки.

В своем исследовании ученые рассказали, что пока вирус опасен лишь для рукокрылых, но достаточно лишь одной мутации в геноме, чтобы возникла новая угроза для людей.

Исследователи уточнили, что NeoCov проникает в клетки легких своего носителя, используя ту же схему, что и Covid-19. В России между тем продолжает распространяться омикрон-штамм.

Заболевание у большинства зараженных протекает легко, госпитализаций по стране мало, рост количества заболевших еще ожидается, передает Радио Маяк.​

Теги: Коронавирус

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