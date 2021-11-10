Бесплатные автобусы для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса запустили в Белгородской области

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Единая транспортная компания запустила в Белгородской области бесплатные автобусы для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса, которым требуется помощь специалистов ковид-центра, сообщила в среду пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

Амбулаторный центр для помощи жителям Белгородской области с признаками ОРВИ, коронавируса или соответствующим установленным диагнозом открыли 25 октября на базе шестой поликлиники Белгорода. Прием пациентов с признаками ОРВИ и положительным тестом на коронавирус в центре ведут 40 врачей, предварительно прошедших обучение по лечению коронавируса. Параллельно 30 бригад работают для обслуживания пациентов на дому.

"Бесплатные автобусы для доставки пациентов с симптомами COVID-19 в поликлинику №6 запущены по основным транспортным коридорам. После каждого рейса подвижной состав проходит комплексную дезинфекцию, водители обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сказали в пресс-службе, отметив, что транспорт работает на пяти маршрутах.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, решение о запуске бесплатных автобусов принято в связи с замечаниями жителей региона о большом потоке пассажиров в общественном транспорте, которые едут в ковид-центр. Как отметил Гладков, специальные автобусы позволят разграничить потоки здоровых людей и жителей области с симптомами коронавируса или ОРВИ.

Фото: pixabay