Армен Бенян объяснил самарцам, получится ли вакцинация по лайту

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В прямом эфире в ЦУР Самарской области Министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал, кому не стоит прививаться вакциной «Спутник Лайт» и объяснил, почему данного препарата пока не хватает.

Армен Бенян подчеркнул, что сегодня препарат «Спутник Лайт» рекомендован только для ревакцинации, то есть повторного введения вакцины и не может использоваться для первой прививки. По словам главы Минздрава дефицит вакцин «Спутник Лайт» в Самарской области вызван повышенным спросом на этот препарат.

«Поставки во все регионы всех видов вакцин осуществляет только один поставщик. Все стараются работать в быстром режиме, но не так просто угадать настроение граждан, которые выбирают ту или иную вакцину», - пояснил министр.

При этом он подчеркнул, что нет никакой разницы в том, какой вакциной прививаться, как в первый, так и во второй раз - все они одобрены, эффективны и безопасны.

«Прививайтесь тем, что есть в наличии. Многие уже вакцинировались и убедились в эффективности вакцины. Самое правильное, что вы можете сделать в сегодняшней ситуации - быстро вакцинироваться», – заключил Армен Бенян.

В настоящий момент в области в наличии имеется более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V», около 4000 «ЭпиВакКорона», около 700 доз «КовиВак». Вакцин «Спутник Лайт» в наличии около 7400, также ожидаются поставки еще около 40 тысяч доз в самое ближайшее время.