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Армен Бенян: Каждый месяц мы теряем 1 тыс. человек от коронавируса и связанных состояний

14 октября 2021 13:19
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Армен Бенян: Каждый месяц мы теряем 1 тыс. человек от коронавируса и связанных состояний

От коронавируса и ассоциированных состояний в Самарской области ежемесячно умирает около 1 тыс. человек. Об этом заявил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на пресс-конференции 14 октября.

"Прирост смертности почти 1 тысяча человек в месяц по сравнению с 2019 годом, который мы берем за базу, и все это, без исключения, ковид и ассоциированные состояния. Кто-то умер в остром периоде, кто-то в периоде осложнений, кто-то в постковидном периоде, кто-то, когда ковид уже оказал смертоносное воздействие и спровоцировал развитие неотождествляемых состояний — инфаркт и инсульт из-за изменения сосудистых стенок, появления склонности к тромбозам и так далее. Список бесконечный", - заявил министр.

Так, по его словам, если, по официальным данным, непосредственно от коронавируса вчера умерло 29 пациентов, то от ассоциированных состояний - еще 15.

Прирост смертности по итогам 2020 г., по мнению Армена Беняна, на 70% обусловлен коронавирусом, сообщает Волга Ньюс.

Теги: В центре внимания Коронавирус

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Комментарии

14 октября 2021 20:16
гоша
вроде писали что умерло за время пандемии 4432,и вдруг 1000 в месяц
14 октября 2021 18:15
Кожевников Владимир Юрьевич
Понимаете когда меня довели до без исходности руководители Кинельской ЦРБ я обратился к вашему предшественнику, понимаете он мне помог я получил инвалидность, была обратная связь. Но когда в этом году я не мог попасть на приём к неврологу я обратился к вам за помощью. Ну это вылилось в откровенную отписку. Да меня положили в Кардиодогию и стабилизировали а от невролога как и от вас одни отписки. Ну вы же зато учите врачей нет не лечить а принимать и давать готовые лечения из интернета а зачем какие-то анализы.
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