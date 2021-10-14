Армен Бенян: Каждый месяц мы теряем 1 тыс. человек от коронавируса и связанных состояний

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От коронавируса и ассоциированных состояний в Самарской области ежемесячно умирает около 1 тыс. человек. Об этом заявил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на пресс-конференции 14 октября.

"Прирост смертности почти 1 тысяча человек в месяц по сравнению с 2019 годом, который мы берем за базу, и все это, без исключения, ковид и ассоциированные состояния. Кто-то умер в остром периоде, кто-то в периоде осложнений, кто-то в постковидном периоде, кто-то, когда ковид уже оказал смертоносное воздействие и спровоцировал развитие неотождествляемых состояний — инфаркт и инсульт из-за изменения сосудистых стенок, появления склонности к тромбозам и так далее. Список бесконечный", - заявил министр.

Так, по его словам, если, по официальным данным, непосредственно от коронавируса вчера умерло 29 пациентов, то от ассоциированных состояний - еще 15.

Прирост смертности по итогам 2020 г., по мнению Армена Беняна, на 70% обусловлен коронавирусом, сообщает Волга Ньюс.