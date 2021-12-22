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Антитела к омикрон-штамму коронавируса есть у вакцинированных "Спутником V"

22 декабря 2021 13:31
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Антитела к омикрон-штамму коронавируса есть у вакцинированных "Спутником V"

Антитела к омикрон-штамму коронавируса есть у вакцинированных "Спутником V", при этом ревакцинация "Спутником лайт" значительно повышает их количество. Таковы результаты исследования, проведенного Центром им. Гамалеи.

Ранее в центре сообщали, что "Спутник V" вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к "омикрону" и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации.

Ожидаемая эффективность вакцины с бустерной инъекцией "Спутник лайт" против нового штамма может составить более 80%.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России зарегистрирован 41 случай заражения "омикроном". Первые пациенты, у которых он был выявлен, выздоровели и выписаны из стационаров

Теги: Вакцинация Коронавирус

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