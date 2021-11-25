Антипрививочников пригласили на экскурсию в «красную зону»

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Врачи российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. В нем медики приглашают антипрививочников лично посетить ковидные отделения, чтобы своими глазами увидеть тяжелое течение болезни и последствия после нее. Авторы письма считают, что после увиденного противники вакцинации изменят свое мнение о прививках против COVID-19. Документ адресован не только антипрививочникам в целом, но также известным политикам, артистам и общественным деятелям. Свои подписи в письме поставили 11 врачей.

«Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно!» - прокомментировал инициативу главный врач московской городской больницы № 40 Денис Проценко.

На открытое письмо врачей откликаются ученые и врачи ковидных госпиталей.

«Я возглавлял COVID-госпиталь, открытый в Клиниках СамГМУ, с первого дня его работы, - рассказывает заведующий кафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, председатель Самарского научного общества инфекционистов, д.м.н. Дмитрий Константинов. - За это время собственными глазами увидел не только чудесные случаи выздоровления даже самых сложных, пожилых пациентов, но и множество смертей среди молодых людей. COVID-19 не делит население на старых и молодых, он одинаково коварен и опасен для человека любого возраста. Статистика показывает, что вакцинированные гораздо реже попадают в стационар, а если и попадают, то болезнь протекает намного легче. В этом мы смогли убедиться и в нашем госпитале. Поэтому я уверенно могу сказать: вакцинация действительно спасает жизни!»

Медики уверяют, что готовы найти время и провести желающих в «красные зоны» госпиталей, если на карте стоят сотни спасенных жизней. Записаться на «экскурсию» можно по телефону 8-800-200-01-12.